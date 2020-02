Centros de Botucatu e Cerqueira César vencem Torneio Regional de Tênis de Mesa da Fundação CASA

Os centros da Fundação CASA de Botucatu e Cerqueria César foram os grandes destaques da edição 2020 do Torneio Regional de Tênis de Mesa realizado pela instituição.

O CASA Botucatu conquistou o primeiro e terceiro lugares no evento. Completando o pódio, em segundo, ficou o CASA Bauru, também da região.

Como prêmio, os adolescentes receberam medalhas. Os jogos foram realizados no sistema de disputas simples.

Já na categoria feminina, o CASA Cerqueira César garantiu a primeira e a segunda colocação no campeonato. O terceiro lugar ficou por conta do CASA Anita Garibaldi. As jovens também foram premiadas com medalhas.

As partidas foram disputadas no Estádio Municipal Professor João Roberto Pilan, em Botucatu, e contaram com a participação de mais de 30 jovens de ambos os sexos, que cumprem medida socioeducativa em centros localizados nas cidades de Botucatu, Bauru, Iaras, Cerqueira César e Itapetininga.

Cada centro poderia levar até três adolescentes para participarem dos jogos.