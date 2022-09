Cavaleiros e amazonas da Hípica Vitoreli são destaque em competição na cidade de Jaú

No último final de semana (10 e 11/09) a Sociedade Hípica de Jaú sediou as etapas do campeonato Brasileiro de Hipismo Rural, Salto e Salto Escola Especial realizado pela ABHIR (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo no Rural). Evento esse que reúne cavaleiros e amazonas de toda região.

A Hípica Vitoreli esteve presente nos dois dias, conquistando ótimos resultados em várias categorias. No sábado, dia 10 aconteceu a etapa de salto e salto escola Especial.

– na Categoria Escola especial Grau II

Caio Franckim, montando 3 cavalos diferentes, teve grande destaque. Ele foi Campeão e também conquistando o 2º e 3º colocações.

Na mesma categoria, Augusto Vitoreli foi o 4º colocado.

– Na Categoria Escola: Percurso de X

Luiza Sansalone em sua primeira competição oficial foi a grande campeã

Maria Maffeis conquistou o 3º lugar

Helena Fachin foi a 5º colocada

Ítalo Fachin foi a 23º

Joana Maffeis foi a 26º,

Valentina Bartoli foi a 27º,

Helena Vitoreli 28º

Uma categoria muito disputada com aproximadamente 40 conjuntos

– Na Categoria Estreantes (0,60 cm):

Vitoria Bartoli foi a 4º colocada e também 21º

Yasmin Carreira foi a 11º colocada

Mariana Maffeis ficou com a 19º

– Na Categoria Cavalos Novos

Jovacir Vitoreli montando Palhaço foi o grande campeão da Etapa

HIPISMO RURAL

Já no domingo, dia 11, foi a vez da 6º Etapa do Campeonato Hipismo Rural.

– Na categoria Cavaleiros do Futuro ocorreu a estreia dos atletas:

Marina Sartor Giandoni

Helena Vitoreli

Gustavo Carreira

Leonardo de Barros

Rafael Nicolai

– Na Categoria Mini Mirim:

Yasmin Carreira, montando Melany Botupharma, foi a 3º Colocada e Também a 8º colocada.

Julia Celestino, montando Melany, foi a 5º colocada e também 7º

Lívia Bravin conquistou o 6º lugar e também 15º

Lorena Sansalone em sua primeira participação conquistou o 13º

– Na Categoria Escola: Emanuelli de Camargo teve grande destaque e subiu no degrau mais alto, sagrando-se campeã montando Melany e também foi a Vice campeã e conquistou o 4º.

Lara Sansalone, conquistou o 3º

Caio Campos Franckim, foi o 6º colocado e também 9º

– Categoria Escola dos Pais: Alessandro Tineu, montando Quero Quero, foi o 4º colocado.

Fernando Brunhari (escola dos Pais 0,60 cm) conquistou o 8º

– Categoria Cavalos Novos (reúne percurso de cross-country e Picadeiro)

Jovacir Vitoreli – estreando seu cavalo Palhaço foi o grande Campeão

– Na Categoria Força Livre, prova que reúne percursos de Cross country e picadeiro, Jovacir Vitoreli, Montando Don Kaster Botupharma, foi o vice-Campeão da Etapa. Ele já é o Campeão Brasileiro de Hipismo Rural 2022.

