Cavaleiros e Amazonas da Hípica Vitoreli de Botucatu conquistam Títulos em Rio Claro

A cidade de Rio Claro foi a sede no último final de semana da última etapa do Campeonato de Hipismo Rural da ABHIR (Associação Brasileira do Cavaleiros de Hipismo Rural). Foram dois dias de díficeis provas para os Atletas.

Os Botucatuenses da Hípica Vitoreli se destacaram com vitórias. Na sexta-feira, na Etapa de Hipismo Rural da Categoria Mini Mirim, Rafaela Fernandes Teixeira ficou com o 2º lugar, montando Melany Botupharma e 3º lugar, montando Estima, se sagrando Campeã 2020 de Hipismo Rural Mini Mirim, depois de uma temporada brilhante e muito disputada.

Na mesma categoria, Yasmin Nascimento Carreira ficou com 5º lugar, encerrando o ano como 6º colocada, empatada em número de pontos com o 5º colocado, Gabriel Fernandes Teixeira, que montando Melany ficou em 11º, encerrando o ano na 18º colocado.

Também disputaram campeonato nessa categoria VERENA MOURA PUTTINI ficando em 8º, DHARA LOFIEGO em 9º, KAIQUE COLPAS em 16º, com o professor JOVACIR VITORELI parabenizando todos alunos pelo excelente ano.

Na categoria Escola CAIO CAMPOS FRANCKIM ficou na em 6º lugar, encerrando o ano na 8º posição.

Na Categoria Força Livre JOVACIR VITORELI ficou em 4º no campeonato.

Teve também a edição do Top Riders (6 Balizas) para os participantes tentarem a quebra do recorde, que pertence a Jovacir Vitoreli desde 2017. Quem sagrou-se campeão do Top Riders foi o próprio Jovacir Vitoreli, montando Dadiva do Infinito com o melhor tempo do dia.

No Sábado na Etapa de Salto na Categoria Escola, CAIO CAMPOS FRANCKIM ficou em 7º, encerrando o ano na 9º colocação.

VERENA FRANCO PUTTINI encerrou o ano na 7º colocação.

Na Categoria Estreante (0,60 cm), RAFAELA FERNADES TEIXEIRA ficou com 2º lugar e encerrou o ano com a 3º colocação.

Na categoria nível III (1,10 m) Jovacir Vitoreli ficou com o 10 º lugar no Campeonato.

“O calendário hípico de 2020 encerrou-se e mais uma vez os atletas da Hípica Vitoreli represantaram forte o nome da Cidade de Botucatu”, diz comunicado da equipe.