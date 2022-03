Campeã no Hipismo Rural e Salto, Hípica Vitoreli é Destaque em etapa de Jaú

Cavaleiros e Amazonas de toda região entraram no último fim de semana (19 e 20) com seus animais na pista da Sociedade Hípica de Jahu, para II etapa do campeonatos de Salto e Hipismo Rural da ABHIR (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural).

A Hípica Vitoreli, representando Botucatu, esteve na competição de Salto e Hipismo Rural, sendo grande destaque em ambas competições com campeões em várias categorias.

No sábado, dia 19, aconteceu a Etapa de Salto

– Na Categoria escola Especial tempo ideal: Caio Franckim, fez dobradinha no pódio e foi o grande campeão montando Anne Botupharma. Também conquistou o 2º lugar

– Na Categoria Estreantes (0,60 cm): Yasmin Carreira foi a 10ºcolocada montando Sultão

– Na categoria Escola: Gustavo Batista conquistou o 11º lugar montando Quero Quero

– Na Categoria nível III (1,10): Jovacir Vitoreli montando Don Kaster Botupharma conquistou o 3º lugar.

Já no domingo, dia 20, foi a vez da II Etapa do Campeonato Hipismo Rural

– Na Categoria Mini Mirim: a grande campeã foi Yasmin Carreira montando Melany Botupharma e Também a 4º colocada com Jack Sicredi

– A Vice Campeã foi Ana Julia Gloor, montando Melany e também a 9º colocada montando Jack Sicredi

– Lívia Bravin foi a 3º Colocada montando Heron e também a 7º

Julia Celestino conquistou o 8º Lugar com Melany Botupharma

– Na Categoria Escola: Subiu no degrau mais Alto do pódio, Alice Aragon foi a campeã montando Jack Sicredi e também conquistou o 5º lugar.

– Emanuelli de Camargo ficou com o 4º lugar montando Sultão e também com a 7º colocação

-Caio Franckin, conquistou o 6ºlugar com Jack Sicredi e também 8 º posição.

– Categoria Escola dos Pais: Alessandro Tineu conquistou o 5º lugar montando Heron

– Na Categoria Estreantes (0,60): Dhara Lofiego foi a 4ºcolocada montando Sultão Botupharma e também a 12º colocada.

– Na Categoria Força Livre: a mais alta a ser disputada dentro da Abhir, Jovacir Vitoreli Montando Don Kaster Botupharma, foi o Grande Campeão da Etapa.

A próxima etapa será realizada na cidade de Tiete-SP, e até lá os Botucatuenses e seus continua a Rotina de Treinamento.

“Hipismo é uma oportunidade das crianças estarem em contato com animais e a natura e a grande oportunidade de conquistar grandes amigos” disse o Professor Jovacir Vitoreli.







Compartilhe esta notícia