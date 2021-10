Brasileirão Série A: aposte na Betsul

Fique por dentro de como apostar online na Betsul e confira os prognósticos e cotações de sete times do Brasileirão 2021.

As rodadas de um dos campeonatos mais disputados do mundo estão pegando fogo. Mas se engana quem está pensando que estamos falando da Premier League ou da Liga dos Campeões. A partir de agora você fica por dentro de tudo sobre a reta final do segundo turno do Brasileirão Série A. Além disso, confira como fazer uma aposta online na Betsul, umas das gratas novidades no mercado nos últimos anos.

– A casa de apostas é boa?

– Quais são as vantagens e desvantagens do site?

– Qual é o bônus de boas-vindas da casa?

– Cotações e prognósticos dos favoritos ao título e a Libertadores

– Mercados para apostar online

A casa de apostas Betsul é boa?

Sem dúvidas, afinal a marca está sendo estampada no uniforme em nove clubes da primeira e segunda divisão. Só na Série A, a empresa aparece nos trajes de Internacional, Grêmio, Fortaleza, Ceará e Chapecoense.

Já na Série B, uma das mais confiáveis casas de apostas do momento patrocina Avaí, CRB, CSA e Sampaio Corrêa. Só o fato desta marca estar presente de maneira oficial de clubes grandes, médios e pequenos do futebol brasileiro já passa credibilidade, certo? Mas não para por aí.

Quais são as vantagens e desvantagens do site?

A casa de apostas chegou ao país apenas há dois anos, e sempre que uma marca é nova em um mercado é recomendado que tenhamos mais cautela ao fazer depósitos e saques. Contudo, conforme o site especialistas em dicas de apostas Stake Cheia, “apesar desse pouco tempo de atuação no mercado a marca nos dá sinais de que veio para ficar e que levará a sério a sua estadia no Brasil.”

Ainda segundo o site, “o começo dessa análise parte do fato de a marca atuar sendo regulamentada pela comissão de jogos de Curaçao, que é bastante respeitada no mercado.” Confira abaixo a lista com as principais vantagens do site:

– Possui uma licença;

– Ótimo atendimento ao cliente;

– Presente em camisas de clubes grandes;

– Projetos sociais;

– Odds atrativas;

– Estatísticas completas de eventos;

– Apostas ao vivo;

– Site totalmente em português;

– Principais ligas esportivas;

– Satisfatório bônus de boas-vindas;

Qual é o bônus de boas-vindas da casa?

Ainda conforme explica o site Stake Cheia, é importante deixar claro que o bônus de boas-vindas do site, exclusivo para novos usuários, é satisfatório, mas não excelente. “Não espere um grande valor quando falamos do bônus de boas-vindas da casa. A empresa traz para seus clientes 100% do valor do primeiro depósito em bônus, tendo como limite R$ 120 em bônus.”

Para ter acesso a essa bonificação inicial, basta clicar aqui, se registrar na página e realizar o primeiro depósito de no mínimo R$10. Através deste valor, é permitido que o cliente tenha acesso às transmissões ao vivo do site. Ou seja, para "assistir aos jogos na Betsul não é necessário apostar na partida, mas é preciso ter pelo menos R$ 0,01 de saldo em sua conta."

Cotações e prognósticos dos favoritos ao título e a Libertadores

Ficou um pouco mais por dentro da Betsul? A partir de agora você irá conferir as cotações* e prognósticos de sete clubes que disputam o título do Brasileirão 2021 ou que buscam vagas para a Libertadores 2022. Os critérios utilizados nesta espécie de seleção se deram através das probabilidades das equipes, do atual momento da competição e respectiva tradição no campeonato. Confira:

Atlético Mineiro – 1.5

Principal concorrente ao título nacional depois de exatos 50 anos, o Galo está mais forte do que nunca dentro do campeonato. Líder há diversas rodadas consecutivas, o time de Belo Horizonte tem como principal trunfo o grande elenco e um técnico vitorioso. Cuca, atual treinador, já foi campeão continental com o Atlético Mineiro na Libertadores 2013. A cotação atual do time no mercado “Campeão” é 1.5.

Flamengo – 2.5

Principal time do futebol brasileiro há dois anos e vencedor de muitos neste mesmo período, o Fla é outro que tem grandes chances de conquistar o seu oitavo caneco. Seu plantel acima da média também é a principal arma do clube carioca comandada por Renato Gaúcho. Sua probabilidade de ser campeão é 2.5.

Palmeiras – 101.0

Atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Verdão está na segunda final continental consecutiva. Treinado por Abel Ferreira, que busca o seu terceiro título no clube paulista, o Palmeiras possui também um elenco muito forte. Contudo, a cotação do alviverde é alta, ou seja, o time tem poucas chances de se tornar campeão brasileiro pela 11ª vez. Na Betsul, sua odds desponta com 101.0.

Bragantino – 151.0

O clube que há dois anos vem batendo suas metas quer seguir nesta crescente. Em 2019, a meta do Massa Bruta era conquistar a Série B. Meta alcançada. Em 2020, o objetivo era, além de se manter na Série A, buscar uma vaga na Sul-Americana. Meta alcançada. Em 2021, lutar por uma vaga na Libertadores: meta a pleno curso. afinal, o clube do interior paulista está no G4 do Brasileirão e ao mesmo tempo na final da Sula, que garante vaga à maior competição do continente. A odds para o Bragantino ser campeão nacional, no entanto, é alta: 151.0

Fortaleza – 301.0

A maior surpresa deste Brasileirão 2021 é o Tricolor do Pici. Frequentador assíduo do grupo dos quatro que garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o clube cearense vem surpreendendo desde o início. Muito bem treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza, além de ter sido semifinalista da Copa do Brasil, é um fortíssimo candidato à vaga inédita da Libertadores.

Corinthians – 501.0

O heptacampeão Timão, depois de fazer um irregular primeiro turno de campeonato, agora desponta com um forte candidato à vaga direta da Libertadores. Mesmo com poucas chances de ser campeão nacional (sua cotação é de 501.0), o clube paulista treinador por Sylvinho ainda não largou a toalha, ainda mais depois dos bons reforços que desembarcaram em São Paulo.

Internacional – 501.0

Por fim, quem aparece com remotas chances de título brasileiro é o Colorado. Três vezes dono do Brasil nos anos 1970 e vice-campeão sete vezes, o clube gaúcho tem boas chances de carimbar presença na competição continental do ano que vem. Treinado por Diego Aguirre, o Internacional possui a mesma cotação do Corinthians: 501.0. Contudo, o que faz o Inter aparecer só na 7ª posição do campeonato e na chance de ser campeão, foi o seu início ruim de Campeonato Brasileiro.

Mercados para apostar online na casa

Gostou de saber os pontos positivos para apostar online na Betsul e ficar por dentro dos prognósticos e cotações de sete grandes times do campeonato? Então confira abaixo a lista com sete ótimos e populares mercados desta confiável casa de apostas para você fazer um palpite hoje mesmo.

– Vencedor do Jogo (1×2)

– Handicap

– Resultado Exato do Jogo

– Total de Gols do Jogo

– Resultado Certo no 1º Tempo

– Dupla Possibilidade

– Ambas Equipes Marcam

*as cotações costumam se alterar no decorrer das rodadas.