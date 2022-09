Botucatuenses superam adversidades em Prova Internacional de resistência na Serra Catarinense

Os botucatuenses Bruno Piraglia Fernandes, Tiago Rogani, Fábio Peres Sgobi e Paulo César Garcia participaram neste domingo, dia 04, de uma das mais difíceis provas da América do Sul, a desafiadora e internacional ‘Claro Uphill Marathon 2022’. A competição é realizada na Serra do Rio do Rastro, um dos pontos mais bonitos e adversos do sul do país.

Os quatro atletas maratonistas largaram às 5 horas de domingo em Treviso, sentido Lauro Muller e Bom Jardim da Serra, atingindo uma temperatura na serra de -1 grau. A prova tem duração de 7 horas, com pontos de cortes em determinadas quilometragens, colocando um desafio para os corredores, o de correr mais rápido. A prova conta com participantes de todo o Brasil, que desafiam os 1.650 metros de elevação.

Além dos 25 km e 42km, os organizadores incluíram as provas de 5 km e 10km em Bom Jardim da Serra. O atleta pode se inscrever em todas as provas e completando-as, recebe o apelido de Shogun. Completando os 25k e 42k o atleta é nomeado samurai.

Paulo Garcia, da equipe Anjos do Asfalto, relatou a experiência em sua primeira participação.

Muito frio no início, o que dificultou muito. Com o decorrer da prova e a energia da corrida e dos outros corredores, o corpo foi acostumando e o rendimento melhorou para subir a serra. O final da serra é muito íngreme, com inclinação de 59,8%, onde exige muito mais de força e resistência, disse.

Fábio Peres foi outro estreante na desafiadora serra. Já Bruno e Tiago já subiram pela terceira vez o percurso na Serra Catarinense.

Botucatu no pódio e com ótimos resultados

Bruno Piraglia foi ao pódio com a 3ª colocação em sua categoria

Os botucatuenses conseguiram ótimos resultados, com presença no pódio. Confira os resultados.

Categoria 40-44 anos masculino

Bruno Piraglia foi ao pódio com a 3ª colocação – sendo 16º no geral

Fábio Peres foi ficou com a 5ª posição – sendo 29º no geral

Categoria 35-39 anos masculino

Paulo Garcia foi o 6º colocado – sendo 18º no geral

Categoria 30-34 ano masculino

Tiago Rogani – 24ª posição – sendo 181º no geral.

Desgaste e superação

A prova é extremamente desgastante. A elevação máxima é de 1.419 metros, o que dificulta ainda mais a ação do corredor que pode optar por correr 25 km ou 42 km.

Todos os anos muitos atletas são castigados pelo percurso e não completam o percurso, sendo uma pressão a mais para os corredores.

Para participar da prova existe primeiro uma pré-inscrição do atleta. Vencida essa etapa a organização define os participantes via sorteio, ou seja, a prova é feita apenas para quem realmente possui resultado ou condição de desafiar as curvas da serra. Parabéns aos atletas de Botucatu.

Compartilhe esta notícia