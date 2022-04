Botucatuenses se destacam em campeonato de levantamento de peso

A equipe de levantamento de peso de Botucatu, que tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes, participou no último final de semana do Campeonato Paulista de POWERLIFTING SUPINO e TERRA em Praia Grande, no litoral paulista.

A atleta botucatuense Gislaine Dias, tricampeã e recordista no Levantamento Terra com a marca de 240 kg, foi um dos destaques da equipe. Ela foi campeã na categoria Levantamento Terra, com a carga de 225 kg.

Além de Gislaine, também foram destaque Julia Filadélfo com 2° lugar no Levantamento Terra com a marca de 172.5 kg; Zezito com 2° lugar no Supino Raw com a marca de 190 kg; e Moises Macena Hulk com 3° lugar no Supino Raw com a marca de 150 kg.

A competição serviu como seletiva para o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso, que será em Julho deste ano.

“Estou muito satisfeita com o resultado desta competição. Continuo com meu recorde intacto de 240 kg no Levantamento Terra, sendo a única a levantar esse peso no Brasil e garantido o título da mulher mais forte do País. E meu objetivo agora é conquistar o Brasileiro e participar do Panamericano. Quero quebrar meu próprio recorde e já comecei a preparação”, destacou Gislaine.

