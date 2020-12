Botucatuenses se destacam em campeonato de Jiu-Jitsu em Campinas

Entre os dias 10 e 13 de dezembro, está sendo realizado o Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo CBJJE, no Ginásio Concórdia em Campinas. O evento conta com atletas de diversos países como Argentina, Chile, Paraguai e de outros estados do Brasil.

Competidores faixa preta iniciaram o evento e o atleta Will Trovão representou a equipe Ryan Gracie e a cidade de Botucatu na categoria Faixa Preta Master Pesado, ficando vice-campeão mundial em sua categoria, disputando 3 lutas.

Na sexta, dia 11, os competidores foram os atletas Luiz Augusto (Guto) e Jonas de Oliveira, disputando as categorias Roxa e Marrom. Guto se sagrou campeão Master 1, na categoria faixa roxa, fazendo 2 lutas.

Jonas Oliveira foi vice-campeão Master 2, faixa marrom meio pesado, fazendo 3 lutas.