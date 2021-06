Botucatuenses participam de competição de Hipismo

Nos dias 29 e 30 de maio a cidade de Rio Claro recebeu a segunda etapa do campeonato de salto (dia 29) e de hipismo rural (dia 30) da Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural – ABHIR.

-No dia 29, na etapa de Salto, Categoria Escola 0,40, Gabriel Fernandes Teixeira, de apenas 06 anos ficou em 4º lugar montando Billy the Kid.

-Na categoria Aspirante 0,80 Julia Fernandes de Nardi montando Chiquita Bacana ficou na 7ª posição.

-Na categoria estreante 0,60 Kamilly Keller ficou em 9º lugar e Rafaela Fernandes Teixeira em 12º, ambas montaram a égua Estima.

-No dia 30, na etapa de hipismo rural, Categoria Escola 0,40, Rafaela Fernandes Teixeira montando Estima foi a grande vencedora da etapa ficando na primeira posição da prova e mantendo a liderança do Campeonato.

Na categoria Escola do País a estreante Mariana Secondo montando Estima ficou na sexta posição na classificação geral, um resultado excelente para sua primeira participação em competições.

A categoria Mini Mirim ainda contou com a primeira participação de Lucas Secondo em competições ficando em 12º lugar e Gabriel Fernandes Teixeira que não completou a prova, ambos montaram Billy the Kid.

“A Hípica Monte Olimpo, tradicional no hipismo clássico, agora com grandes resultados no hipismo rural. Todos os atletas continuam firmes nos treinos aguardando a definição da próxima etapa”, diz nota.