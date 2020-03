Botucatuenses estão na final do Campeonato Paulista de Karatê

No último fim de semana, dias 07 e 08 de março, foi realizado no município de Avaré a 1ª Etapa Classificatória do Campeonato Paulista de Karatê, competição oficial do calendário 2020 da Federação Paulista de Karatê, a FPK.

Botucatu esteve representada por nove atletas de projetos da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida e da Associação Atlética Botucatuense, AAB, que conquistaram 13 medalhas (oito de Ouro, três de Prata e duas de Bronze) e se classificaram para a final do Estadual 2020, em junho.

Nesta competição serão definidos os melhores atletas do Estado e também a formação da Seleção Paulista de Karatê. Confira abaixo os botucatuenses classificados e suas respectivas modalidades:

Antônio Augusto Cardoso – Bronze no Kata e Ouro no Kumitê Master B;

Francisco Corá – Medalha de Ouro no Kata e Ouro no Kumitê;

Geovana Tramontim Bezerra – Prata no Kumitê Sub 10;

Guaraci Leôncio de Sá – Prata no Kata e Ouro no Kumitê Master B;

Rahyu Felipe Campos Silva – Medalha de Bronze no Kumitê;

Sandra Fudoli – Ouro no Kata e Ouro no Kumitê Master F;

William Ramos – Ouro no Kumitê Sub 21;

William Rodrigues – Prata no Kata e Ouro no Kumitê.

Serviço:

Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Félix Diniz, s/n – Bairro Alto.

Telefone: (14) 3811-1525 / 3811-1528