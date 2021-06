Botucatuense se destaca entre os melhores influencers do Brasil em Free Fire no e-Sports

O Canal da Twitch “MenorShowGamerSintonia”, que tem como estrela o influencer botucatuense Samuel Cassinelli Biasotti, de 13 anos, conhecido como “Menor Show Gamer”, vem fazendo grande sucesso no mundo do e-Sports com streaming ao vivo de Free Fire. Samuel é contratado da Plataforma Twitch para realizar as lives.

O botucatuense está entre os maiores influencers do Brasil na modalidade (Free Fire) em sua página, que alcançou a marca de seus quase 500 mil seguidores no Facebook em apenas 5 meses de stream ao vivo, com mais de 1.772.420 (um milhão setecentos e setenta e dois mil minutos de visualização ) nas suas apresentações ao vivo.

O influencer botucatuense conquistou seguidores de vários países do mundo, tais como: Estados Unidos, Portugal, França, Espanha, Índia, Arábia Saudita, México, Egito, Turquia, Marrocos, entre outros (a lista é grande ).

Samuel, ou melhor, Menor Show Gamer faz lives diárias às 16:00 em sua página da Twitch (https://twitch.app.link/menorshowgamersintonia) e arrasta uma legião de fãs ao redor do mundo.

Sua principal característica é a facilidade em se comunicar com o público do Free Fire, que em sua grande maioria é composta por crianças entre 10 e 14 anos.

“Por ser da mesma faixa etária dos jogadores, eu tenho mais facilidade de se comunicar com os fãs da página”, disse Samuel.

Apesar da pouca idade, ele já recebeu várias propostas de equipes de destaque no cenário de Free Fire brasileiro e também foi procurado por outras plataformas de streaming de Free Fire, para fazer suas lives ao vivo.

Hoje ele é contratado como influencer da plataforma Twitch, que é o principal canal do streamer botucatuense, porém, ele também já está ativo em outras plataformas, como: YouTube, Facebook, Instagram, entre outros. Todos com o mesmo nome “Menor Show Gamer”.

Para conhecer o Menor Show Gamer acesse:

https://twitch.app.link/menorshowgamersintonia

https://www.facebook.com/sintoniagaming/

www.Instagram.com/menorshowgamer

https://www.youtube.com/c/MenorShowGamer

O jogo

Garena Free Fire é um jogo eletrônico de ação-aventura do gênero Battle Royale visto numa perspectiva em terceira pessoa. Para começar a jogar é necessário criar uma conta pessoal no jogo, no qual você tem direito a escolher se deseja criar uma conta própria do jogo ou se desejar conectar a uma conta de alguma rede social, como o Facebook por exemplo. Após efetuar o login com sucesso o jogador deve configurar seu perfil e explorar o jogo afim de obter conhecimento sobre o game e os métodos utilizado para jogar. Feito tudo isso o jogador pode iniciar uma partida clicando no botão “Modo Clássico” ou “Partida Ranqueada” da Bermuda (Campo de batalha) e então aguardar até que o avião voe por cima da ilha.

Enquanto o avião estiver sobrevoando sobre a ilha o jogador pode pular onde ele desejar, possibilitando assim que ele escolha um local estratégico para pousar longe dos inimigos. Após pousar, o jogador então deve sair a procura de armas e itens utilitários. Equipamento médico, armas de médio e grande porte, granadas, colete a prova de bala, capacete de proteção, mochila, facão, dentre outros vários itens apresentados no jogo podem ser encontrados pela ilha. O objetivo final do jogador é sobreviver numa ilha com no máximo 50 integrantes online e todos com o mesmo objetivo. Para isso é necessário eliminar todos os adversários que o jogador encontrar pelo caminho e garantir que ele seja o único sobrevivente.

Free Fire entre os maiores no mundo

A Sea Limited divulgou que o Free Fire foi o jogo mais baixado e com a maior renda do Sudeste Asiático e da América Latina. O Battle Royale também foi um sucesso no Youtube, com 30 bilhões de visualizações em todo o mundo no último ano. Com todos esses números, o Free Fire se consagrou como o quarto game mais assistido, e o jogo mais assistido por celular. Free Fire alcançou um novo recorde: um novo pico de 60 milhões de usuários ativos diários.

O crescimento do Game na América Latina e no Sudeste Asiático deve-se à Garena por envolver com jogadores em eventos de e-sports. Aconteceu em Bangkok, Tailândia, a Copa Do Mundo de Free Fire, o evento foi chegou a um milhão de espectadores em abril de 2019. O que chamou a atenção de Garena, foi a presença de duas equipes de brasileiros, que despertou o interesse, gerando mais investimentos no crescimento do jogo na América do Sul.

O Free Fire Pro League teve um salto surpreendente na audiência durante 2019 no Brasil. Em fevereiro de 2019, a primeira temporada de teve a audiência de 19.000 espectadores e foi transmitida no Youtube. Já a terceira temporada que aconteceu em novembro no Rio de Janeiro e enviou duas equipes para o Free Fire World Series, contou com um milhão de espectadores e foi transmitida no Facebook, Youtube e Twitch, o aumento foi de mais de 500% em menos de um ano.

Com o prêmio de U$ 400.000, o Free World Series surpreendeu os fãs. A equipe brasileira vencedora foi a do Corinthians e teve dois milhões de espectadores. Mesmo com esses resultados, a empresa ainda investe no Battle Royale, foi lançado recentemente uma plataforma de streaming focada no Free Fire.