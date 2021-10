Botucatuense representará Estado de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros

No último final de semana a equipe botucatuense de atletismo participou do Campeonato Paulista de Atletismo Sub-16, realizado na cidade de São Bernardo do Campo. O Município foi representado pelos atletas Davi Soares Bomfim, que correu os 1000 metros com obstáculos, e Raquel de Souza Pinto, que competiu no lançamento de dardo.

Raquel, que é aluna da Escola Estadual “Dom Lúcio de Antunes” conquistou a medalha de prata na competição e foi convocada para representar o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros 2021, uma das maiores competições de base do atletismo, e que será realizada neste ano no Rio de Janeiro.

Davi também teve um bom resultado, conquistando a 4ª colocação com o tempo de 3 minutos e 8 segundos.

“Esses resultados foram importantes para o projeto, que vem crescendo e atendendo mais crianças e jovens. Ficamos também muito felizes em ouvir da Federação de atletismo o desejo de trazer competições oficiais para Botucatu, especialmente nas categorias de iniciação”, afirmou Mário Vasquez, um dos professores responsáveis pela equipe, formada através do projeto de atletismo do Instituto Suman, instituição conveniada com a Prefeitura de Botucatu.

Entre os objetivos dos Jogos Escolares Brasileiros estão o fomento da prática do esporte escolar com fins educativos, a identificação de talentos esportivos nas escolas; a contribuição para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte; e a garantia do conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidade de acesso à prática do esporte escolar.