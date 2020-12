Botucatuense é campeão juvenil em torneio estadual de atletismo

O jovem atleta botucatuense Marco Antônio Piva, de apenas 15 anos, conquistou duas importantes vitórias no último final de semana. No Campeonato Estadual de Atletismo, competição que reuniu atletas de São Paulo e mais 3 estados convidados, Piva, como é conhecido, chegou em primeiro lugar nos 250 metros rasos e terceiro nos 75 metros rasos.

A conquista é um importante passo na carreira do jovem atleta que começou a treinar atletismo há menos de 4 anos em um projeto social oferecido pela Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Promoção da Qualidade de Vida, e em parceria com o Instituto Suman.

“Quando eu comecei, não me importava muito com as competições. Nunca pensei que poderia conquistar títulos. Mas com o passar do tempo e os treinos, eu comecei a ver que era possível. Agora meu foco é melhorar meu tempo e continuar competindo”, explicou Marco Antônio Piva.

Piva é um dos alunos do professor Mário Vasques. No início do ano, o professor lembra que os planos dele para a equipe Incas Botucatu, a qual Piva faz parte, era vencer os Jogos Estudantis e as Olimpíadas Plínio Paganini, competições locais entre escolas.

“Mas infelizmente veio a pandemia e nossos planos foram adiados. Nós interrompemos os treinos durante um período e quando voltamos tomamos todos os cuidados necessários, como uso de máscara, o distanciamento, além de treinar em lugares e horários vazios. Quando as primeiras competições foram marcadas, decidimos participar. Nas primeiras, o Piva competiu com atletas mais velhos e não teve bons resultados, mas nesta ele se saiu muito bem e colocou em prática tudo que aprendeu nos últimos anos”, destacou Mário.

Com o desempenho e os resultados no atletismo, Botucatu foi contemplado pela Confederação Nacional de Atletismo, através do Sistema Nacional de Treinamentos. Este é um programa financiado pela Caixa, que permite a aquisição de equipamentos esportivos para treinamento de atletas.

“Botucatu é um polo de descoberta de novos atletas e os resultados estão aparecendo. Conseguimos feitos diferenciados, por isso a chancela da Confederação. Através desta oportunidade, conseguiremos ter ainda mais crianças envolvidas com o esporte e descobriremos novos atletas”, concluiu Mário.

Além de Piva, também participaram do Campeonato Estadual Davi Bonfim, que foi 4º lugar nos 1000 metros com obstáculos e Erick Augusto, que foi 4º lugar no lançamento de dardo.