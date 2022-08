Botucatuense é campeã brasileira de Ginástica Rítmica

A ginasta botucatuense Yasmin Maia, de apenas 11 anos, se tornou na última semana campeã no Brasileiro de Ginástica Rítmica na categoria infantil. A competição foi disputada em disputado em São Caetano do Sul, grande SP.

A ginasta ficou em primeiro lugar no individual Geral em sua categoria. Foram vários aparelhos executados pela botucatuense.

Yasmin competiu em 4 aparelhos durante a competição, bola, fita, arco e mãos livres, tendo a maior nota na soma geral. Desta forma, se consagrou Campeã Brasileira.

A botucatuense foi campeã no geral, mas também faturou o ouro no aparelho com bola e mais livres. Yasmin hoje é atleta que compete pelo Santos Futebol Clube, local onde treina.









Compartilhe esta notícia