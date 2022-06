Botucatu será uma das sedes dos Jogos Regionais de 2022

A Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida divulgou a tabela de jogos e competições da delegação botucatuense nos jogos Regionais 2022. Neste ano, a competição não terá sede fixa e as equipes irão disputar em sedes regionalizadas. Os jogos terão inicio neste sábado, 25, e término em 2 de setembro.

A delegação de Botucatu vai participar com cerca de 400 atletas em 21 modalidades: Atletismo Livre, masculino e feminino; Basquetebol masculino; Biribol masculino; Bocha masculino; Capoeira, masculino e feminino; Ciclismo Livre, masculino e feminino; Damas, masculino e feminino; Futebol, masculino e feminino; Futsal, masculino e feminino; Ginástica Rítmica feminina; Handebol, masculino e feminino; Judô, masculino e feminino; Karatê, masculino e feminino; Malha masculino; Natação Livre, masculino e feminino; Natação Medley misto; Taekwondo, masculino e feminino; Tênis feminino; Tênis de mesa, masculino e feminino; Vôlei de Praia, masculino e feminino; Voleibol, masculino e feminino e Xadrez, masculino e feminino.

Botucatu estreia nos Jogos Regionais 2022 no dia 2 de julho enfrentando a equipe de Barra Bonita no Futebol feminino, às 15 horas, no Estádio João Roberto Pilan, Inca, e no Futebol masculino contra a equipe de Lençois Paulista, às 13 horas, no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, em São Manuel. A entrada é gratuita.

Confira a Tabela dos Jogos Regionais 2022 com Sede em Botucatu AQUI

Jogos Regionais 2022

Os Jogos Regionais foram cancelados em 2020 e 2021 por causa da pandemia da Covid-19.

Diferente dos eventos passados, os jogos ocorrerão em um prazo maior, começando em junho e finalizando em setembro. Outra mudança é que não haverá um local fixo para os jogos e provas em disputa, tendo em vista a dificuldade de conseguir alojamentos para as delegações.

Enquanto na maior parte das modalidades, principalmente as individuais, haverá disputas concentradas em cidades específicas. Em outras as sedes serão por grupos. Algumas delas, como o futebol, terão partidas de ida e volta, sem necessidade de hospedagem fora de casa.

Ao final da edição, classificam-se o primeiro e segundo colocado de cada modalidade para os Jogos Abertos do Interior, que serão realizados em São Sebastião, no período de 3 a 15 de outubro.

