Botucatu sediará seletiva de competição nacional de Crossfit no Ginásio Municipal

A Prefeitura de Botucatu trará para a Cidade a seletiva do maior torneio de condicionamento físico do Brasil, o TCB. O evento será realizado nos dias 28 e 29 de março, no Ginásio Municipal de Esportes “Mário Covas Júnior”.

A confirmação foi feita ainda no final de 2019, em reunião que contou com o Prefeito Mário Pardini, o Secretário Municipal de Esportes, Geraldo Pupo, e o organizador do evento, Thales Antoniolli.

“É uma grande notícia para quem gosta de esporte e para quem pratica essa modalidade. Botucatu mais uma vez é a escolha de grandes eventos do País, e com isso ganharemos não só em prestígio, mas em investimentos no nosso comércio, com a utilização de nossos restaurantes e rede hoteleira, além da criação de empregos temporários”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Segundo a organização, o evento em Botucatu terá a participação de 342 atletas de alto nível nacional, incluindo o tetracampeão da competição, o bauruense Anderson Primo. O Ginásio Municipal deverá ter em cada dia de competição a presença de mais de 2 mil espectadores.

Para a montagem e desmontagem de toda a estrutura, a organização contará com aproximadamente 180 profissionais.

“Entre empregos diretos e indiretos, estimamos a criação de 180 postos na semana da competição, além de outros 75 voluntários da Cidade. Já tive informação de que alguns hotéis botucatuenses já estão com reservas esgotadas durante os dias do evento. Essas milhares de pessoas que virão de fora devem injetar algo aproximado a R$1 milhão na economia do Município”, cita Thales Antoniolli.

O evento também disponibilizará aos visitantes uma praça de alimentação, com a presença de food trucks da Cidade e de todo o Estado de São Paulo. Estandes de patrocinadores também comercializarão produtos exclusivos como roupas, suplementos alimentares, entre outros.

A seletiva do TCB em Botucatu ocorrerá no dia 28 de março, das 8 às 20 horas e no dia 29, das 8h às 18 horas. A entrada é 1 kg de alimento (no mínimo) não perecível, que será arrecadado e destinado a instituições sociais de Botucatu.