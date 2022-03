Botucatu recebe o Rally Cuesta, etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2022

Nesse final de semana acontece a 16ª edição do Rally Cuesta, etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Rally. Essa competição contará com as categorias de motos, quadrículos e UTVs (“Utility Task Vehicle” ou “veículo utilitário multitarefas). Com apoio da Prefeitura Municipal Botucatu, através da Secretaria Adjunta de Turismo, a edição do evento espera receber competidores de diversas regiões do país.

“Um evento desse porte movimenta a economia local e divulga a cidade para uma segunda visita e lazer. Nos dias em que a competição acontece se pode perceber o aumento da ocupação hoteleira, dinamização dos setores de alimentos e bebidas, lazer e serviços de apoio como postos de gasolina, conveniências, farmácias e muitos outros agregados, movimentando o setor financeiro da Cidade. ” – relata Roberta Sogayar, Secretária Adjunta de Turismo.

O Rally acontece nos dias 25 a 27 de março. A organização do Rally Cuesta concentrará suas atividades nos arredores do Ginásio Municipal “Mário Covas” e o trajeto do campeonato acontecerá fora da área de proteção ambiental de Botucatu.

Para consultar mais informações e conferir o cronograma, acesse aqui.

Vias interditadas:

A Prefeitura de Botucatu informa que algumas interdições serão necessárias a partir de quinta-feira, 24 de março, para montagem da estrutura, execução da competição e desmontagem:



Interdição do trânsito na Avenida Raphael Serra, atrás do Ginásio Municipal, entre as ruas Otacílio Nogueira e Prof. Vagner, assim como os bolsões de estacionamento do Ginásio Municipal.



A Prefeitura através do Departamento de Engenharia de Tráfego (Semutran) orienta os condutores, se possível, evitar trafegar pela região do evento nas proximidades do Ginásio Municipal.



Em todos os locais interditados e imediações, haverá sinalização indicando os desvios alternativos aos condutores.

