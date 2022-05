Botucatu Futsal realiza seleção de atletas para categorias de base

O Botucatu Futsal realizará no próximo domingo, 05 de junho, no Ginásio Paralímpico, uma seleção de atletas em busca de jogadores para as categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

A peneira será feita de forma inédita na Cidade com o intuito de formar novos atletas em Botucatu, implantando categorias de base para as equipes menores, visando à disputa da Liga Paulista e outros campeonatos regionais.

O Instituto Suman é conveniado com a Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Interessados em participar devem se inscrever através do formulário disponível aqui.

Confira os horários das peneiras:

– das 08h30 às 10h30: Sub-11

– das 10h30 às 12h30: Sub-13

– das 14 às 16 horas: Sub-15

– das 16 às 18 horas: Sub-17

Serviço

Ginásio Paralímpico (junto ao Ginásio de Esportes)

Rua Maria Joana Félix Diniz, 1585 – Vila Auxiliadora

Telefone: 3815-1525

