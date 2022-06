Botucatu Futsal enfrenta Jaú na final da Copa Record 2022

Apesar de apenas cinco meses de existência, o projeto Botucatu Futsal vem colhendo bons frutos. Após grande campanha e chegando aos play-offs da Copa da LPF, a equipe que representa Botucatu na Copa Record de Futsal 2022, se classificou para à final da competição. O adversário será o time da cidade de Jaú.

Dono da melhor campanha geral da Copa, o Botucatu Futsal tem seis vitórias em seis jogos, somando 30 gols de saldo. A partida final acontece nesta terça, 7 de junho, às 19h30 no Ginásio Municipal Mário Covas Júnior, em Botucatu. Os portões do Ginásio estarão abertos à partir das 18h30, e às 19 horas, acontecerá a apresentação da Banda Marcial da AFRAPE.

Para Milton Zanqueta, coordenador do Botucatu Futsal, os bons resultados da equipe, se deram por conta do trabalho e união de todos os envolvidos no projeto.

“Em cinco meses conseguimos montar uma equipe bastante competitiva e alcançar ótimos resultados na Copa da LPF e agora estamos na final da Copa Record, com a melhor campanha da competição. Devemos isso ao trabalho incessante e a união de todos que fazem parte e contribuem com o projeto; diretoria, comissão técnica e atletas, e, também aos nossos apoiadores e patrocinadores que acreditam no Botucatu Futsal e contribuem para que o Botucatu Futsal existir”, disse Zanqueta.

⚽ Botucatu Futsal x Jaú

📅 07/06

🏟 Ginásio Municipal Governador Mário Covas Júnior – Botucatu

⏰ 19h30

🏆 Copa Record de Futsal

📸 Reprodução / Comunicação Botucatu Futsal

