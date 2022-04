Bodog: conheça a casa de apostas para brasileiros

O mercado de sites de apostas ganhou muitos holofotes nos últimos anos e nada mais justo ao brasileiro unir duas das nossas maiores paixões: fazer aquela fezinha + paixão e emoção pelo nosso amado futebol.

Um dos exemplos que o torcedor pode aproveitar é a Bodog, casa de apostas online onde você pode apostar em diversos mercados para garantir aquela renda extra – para o tipo de apostador mais experiente, até fazer trade como quem opera na bolsa de valores.

Para acessar todo catálogo de mercado de apostas da Bodog, o primeiro passo é abrir uma conta com todos os seus dados pessoais, aceitar os termos e condições da plataforma e ser feliz.

Após fazer o bodog login, o novo usuário tem ainda mais um ponto para aproveitar depois de ter o cadastro confirmado. O site oferece um belo bônus de boas vindas. Para você e outros apostadores novatos, é necessário fazer o primeiro depósito e sua bonificação será de 100% em até R$ 200 aportados.

Pensando nisso e já para dar uma primeira dica de mercado de apostas, vamos apresentar a seção de “Handicap” – termo muito conhecido e utilizado em mercados de ligas americanas (NFL, NBA, NHL, entre outros) e pode ser separado em duas modalidades:

Se um time tem o handicap positivo na casa de apostas, significa que o clube em questão é azarão e começaria o jogo dentro da casa de apostas “ganhando”. (Exemplo: Benfica tem handicap +1,5 no jogo contra o Liverpool. Caso a partida “real” acabe 0 x 1, o placar na plataforma termina como 1,5 x 1, garantindo a vitória dentro do site para a equipe com o handicap positivo).

A única maneira de fazer o time “positivo” perder a aposta é caso o adversário vença por dois ou mais gols de diferença. Esse mercado costuma ser utilizado pelos apostadores para times azarões, transformando o placar na casa em 1,5 x 2.

O outro modelo de entrada para apostar é em um time com o handicap negativo. Ela segue literalmente o oposto da lógica apresentada na primeira seção.

(Exemplo: Manchester City ter handicap -1,5 contra o Atlético de Madrid significa que ele começa o jogo “perdendo” por -1,5 x 0. Em caso de aposta nesta opção, você só ganha caso o time comandado por Pep Guardiola vença por dois ou mais gols de diferença, deixando o placar dentro da casa de apostas como 0,5 x 0.

