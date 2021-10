Betmaster: mercados para apostar em futebol

Fique por dentro de como apostar online na Betmaster e conheça os principais mercados e ligas para palpitar em futebol.

Se outrora apostar era tido como algo fora da lei e mal visto pela sociedade, atualmente investir em times, atletas ou eventos é algo visto com bons olhos. Pensando nisso, resolvemos preparar este artigo, que mostra como apostar online e as vantagens da Betmaster, uma das casas de apostas que mais crescem atualmente. Confira a seguir também os melhores mercados para fazer palpites em futebol, carro-chefe do site.

– Quem é a Betmaster?

– Quais as vantagens que a casa oferece?

– Como é o bônus de boas-vindas?

– Top 10 mercados mais populares do site

– Top 10 ligas para apostar online

Quem é a Betmaster?

Hoje, seguramente, uma das melhores casas de apostas do mercado. Segundo o site ApostasFC: “Entre as muitas empresas que desembarcaram no Brasil nos últimos tempos, uma que merece um bom destaque é a Betmaster”. Ainda conforme aponta o site, a companhia, nascida na Europa há quase uma década, “desembarca em terras brasileiras para conquistar um novo mercado, cada vez maior e com mais clientes.”

A plataforma, além trazer apostas esportivas, oferece “um bom destaque por conta de seus ótimos serviços prestados tanto em sua área de apostas esportivas quanto em seu completo cassino online.”. Num primeiro momento, o apostador deve fornecer apenas um e-mail ou número válido de telefone celular. Mas ok, você deve estar se perguntando das vantagens do site, certo?

Quais as vantagens que a casa oferece?

A casa de apostas oferece inúmeras vantagens para os seus usuários. E é possível oferecer praticamente todos os métodos de pagamento, como boleto, transferência bancária, cartões de crédito, carteiras virtuais e até criptomoedas.

Contudo, as formas de pagamento não são o principal atrativo do site, que fica por conta sua grande variedade de esportes, mercados e tipos de apostas. Só no site, é possível encontrar modalidades como basquete, tênis, MMA, Futebol Americano e mais estes outros sete esportes abaixo:

– Hóquei no gelo

– Tênis de Mesa

– Handebol

– Voleibol

– e-Futebol

– Beisebol

– Críquete

Como é o bônus de boas-vindas?

Mas a grande vantagem, sem dúvidas, fica por conta de um satisfatório bônus de boas-vindas, destinado exclusivamente para novos usuários do site. Segundo o ApostaFC, é “oferece 100% do valor do primeiro depósito em bônus, tendo como limite o valor de R$ 500 de bônus, além de mais R$ 20 em apostas grátis por semana…”

Basta se registrar na página da Betmaster, realizar o primeiro depósito e levar de bandeja a bonificação inicial. Contudo, “antes de solicitar qualquer tipo de saque o jogador precisará cumprir um rollover de 10 vezes em apostas com odd mínima de 1.4”. Apesar de ser um bônus bastante atrativo, seu único problema é o tempo para cumprir esse rollover, no caso sete 7 dias após o recebimento do bônus.

Top 10 mercados mais populares do site

E já que o foco do artigo é como apostar online em futebol, trazemos a partir de agora os principais e mais populares mercados do site. Eles são muito utilizados por apostadores brasileiros, sejam iniciantes, recreativos ou até mesmo profissionais. Confira a partir de agora o Top 10 mercados para fazer um palpite em futebol, seja no pré-jogo ou ao vivo.

– 1×2

– Handicap

– Total de gols

– 1º gol

– Dupla Chance

– Empate Devolve Aposta

– Resultado Exato

– Total de escanteios

– Útimo gol

– Ambas as equipes podem marcar

Top 10 ligas para apostar online

São mais de 50 países com ligas e campeonatos disponíveis para apostar online, sabia? Desde os países mais tradicionais no futebol como Brasil, Inglaterra, Itália, Alemanha e Inglaterra até os mais alternativos, como Quênia, Suécia e El Salvador. Todavia, separamos a partir de agora o Top 10 ligas mais utilizadas entre apostadores da Betmaster. Confira, escolha uma, se registre, faça o depósito para ganhar o bônus de boas-vindas e aposte hoje mesmo!

– Brasileirão Séries A e B

– Premier League (Liga Inglesa)

– La Liga (Liga Espanhola)

– Champions League (UEFA)

– Bundesliga (Liga Alemã)

– Europa League (UEFA)

– Libertadores (Conmebol)

– Ligue 1 (Liga Francesa)

– Serie A (Liga Italiana)

– Eliminatórias da Copa (FIFA)