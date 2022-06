O bairro 24 de Maio foi contemplado com um equipamento esportivo: uma pista de skate completa. A obra foi executada por meio de um Convênio com o Governo do Estado de São Paulo e custou quase R$ 200 mil.

As rampas já foram instaladas e o próximo passo será a execução de obras de melhorias no entorno da praça, como a instalação de iluminação e uma quadra de Basquete de 3, que serão feitos com recursos do Tesouro Municipal.

