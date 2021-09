Atletismo de Botucatu conquista 7 medalhas no Campeonato Escolar Estadual

No último fim de semana, foi realizada em São Bernardo do Campo, a final do atletismo no Campeonato Escolar Estadual, competição organizada pela Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo e pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.

Botucatu, conquistou 7 medalhas na competição:

– Raquel de Souza Pinto (Escola Estadual Dom Lúcio de Antunes): Ouro no lançamento de dardo e Prata no arremesso do peso, categoria mirim;

– Christian Emanoel Fusco (Escola Estadual Dom Lúcio de Antunes): Bronze nos 2000 metros, categoria mirim;

– Marco Antônio Piva Pereira (Escola Estadual Dom Lúcio de Antunes): Bronze nos 400 metros rasos, categoria infantil;

– Murilo Henrique Baldi (Escola Estadual Dom Lúcio de Antunes): Prata nos 3000 metros, categoria infantil;

– Davi Soares Bonfim (Escola Estadual Dom Lúcio de Antunes): Bronze nos 3000 metros, categoria infantil;

– Carolina Moura Campos (Colégio Anglo Botucatu): Prata nos 100 metros rasos, categoria infantil.

“Resultado muito positivo e que nos mostrou um nível muito grande dos nossos atletas. Continuaremos trabalhando com eles, promovendo o desenvolvimento deles para que no futuro continuem levando o nome da nossa Cidade nos pódios das principais competições do País”, afirmou Mário Vasquez, professor da equipe botucatuense de atletismo, que é formada por alunos do projeto Futuro da Cuesta, do Instituto Suman, e apoiado pela Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

O Campeonato Escolar Estadual é uma competição realizada com o objetivo de promover o intercâmbio entre as Unidades Escolares da Rede de Ensino do Estado de São Paulo, contribuindo assim para incentivar a prática do esporte, favorecer a descoberta de novos talentos que venham a representar o estado de São Paulo, além de promover o fomento e o desenvolvimento desportivo escolar.