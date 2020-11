Atletismo botucatuense terá representantes no Troféu Brasil

Mesmo 2020 sendo um ano difícil para os atletas de alto rendimento, Botucatu alcançou importante destaque no atletismo. Isso porque dois nomes da Cidade participaram do campeonato nacional mais importante da modalidade, o Troféu Brasil 2020.

Os atletas Paulo Ramal e Lucas de Oliveira conquistaram o índice na prova de 100 metros e participarão da competição nacional no próximo dia 10 de dezembro, no Centro Olímpico de São Paulo.

Outros destaques foram os atletas Nathan Bomfim e Daniel Ciryaco. Nathan foi medalha de ouro na prova de 3.000 metros com obstáculos do Campeonato Estadual sub-20 e Daniel foi bronze no decatlo.

O projeto de atletismo para iniciação de jovens e adultos na cidade de Botucatu tem o nome de “Futuro da Cuesta”. O projeto recebe apoio da Prefeitura de Botucatu e está vinculado com a equipe paulista INCAS (Instituto Suman).

Outra importante conquista foi a entrada do projeto no Sistema Nacional CAIXA Treinamento de Atletismo – SNT, programa que tem como objetivo formar um sistema unificado de treinamento em Atletismo no Brasil, abrangendo o maior número de polos de iniciação, para que haja interação entre os projetos e considerável aumento no desenvolvimento e na prática do atletismo nacional.