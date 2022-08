Atletismo Botucatuense é vice-campeão nos Jogos Regionais 2022 em Lençóis Paulista

Neste Final de Semana (27 e 28 de agosto) a equipe de Atletismo Incas Botucatu representou nosso Município na disputa da 64ª edição dos Jogos Regionais. Em 2022 a novidade é que não houve sede fixa dos Jogos.

A equipe formada pelos treinadores Marcelo Diarcadia e Mário Vasques foi composta por mais de 37 atletas nas duas categorias.

A equipe conquistou o 2º lugar na pontuação geral nas categorias masculino e feminino. As conquistas premiam o trabalho realizado com o atletismo na cidade de Botucatu. A modalidade está em uma grande fase, participando e conquistando importantes resultados em competições estaduais e nacionais.

A equipe possui grandes atletas como Paulo Ricardo Ramal, que venceu os 200 metros pela 8ª vez nos Jogos Regionais. Outros destaques foram Daniel Ciryaco de Castro medalha de Ouro no Salto em Altura e no Decatlo, além de Marco Antônio Piva Pereira, revelação que conquistou Prata nos 400m rasos e nos revezamentos 4x100m 4x400m.

A equipe Feminina, teve destaques como a atleta Leidiane que venceu os 10.000 metros com grande performance e a atleta revelação do nosso projeto, Raquel de Souza Pinto conquistando duas medalhas de Prata no Arremesso de Peso e no Lançamento de Dardo.

As atletas universitárias Jade Moraes e Daniely Santos se destacaram. Jade conquistou medalha de Ouro nos 800m rasos e a medalha de Prata nos 1500m rasos, enquanto Daniely foi medalha de Prata nos 100m e 200m rasos. A equipe feminina foi medalha de Prata nos revezamentos 4x100m e 4x400m.

A Comissão Técnica agradece o empenho e dedicação dos atletas e todo apoio da Secretaria de Esporte por meio do secretário Geraldo Pupo e do Instituto Cultural Atílio Suman que vem revelando grandes atletas com o Projeto de Formação em Atletismo Futuro da Cuesta.

