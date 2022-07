Atletismo botucatuense conquista medalhas na final das seletivas escolares

Ao todo, cinco estudantes conquistaram o pódio, levando Botucatu para etapa nacional da competição

Alunos do Futuro da Cuesta/Educação Olímpica, projeto conveniado à Prefeitura de Botucatu por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, participaram no último domingo, 03, da final das seletivas de atletismo dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo realizado no Centro Olímpico de Pesquisa, em São Paulo.

A equipe de Botucatu participou com 24 atletas das categorias Sub-14 e Sub-17.

O destaque na competição foi o atleta João Pedro Gonçalves da Escola Estadual Dom Lúcio Antunes de Souza, campeão do Lançamento do Dardo Sub-14, e que conquistou o direito de participar dos Jogos Escolares Brasileiros no Rio de Janeiro em novembro.

Também pela categoria Sub-14, conquistaram pódio Eduardo Henrique Poiato Gouveia, prata no salto em altura e prata nos 100 metros com barreiras; e Ayira Ferreira de Jesus Leme, prata no lançamento de martelo, ambos da escola Dom Lúcio. Matheus Scarduelli Capela, representando a Escola Municipal Dr. João Maria de Araújo Júnior, foi bronze no lançamento do disco.

Pela categoria Sub-17, Marco Antônio Piva Pereira ganhou a medalha de prata nos 400 metros e bronze nos 200 metros rasos, se classificando para a próxima etapa, que será realizada em Praia Grande em agosto. E pela mesma categoria, Raquel de Souza Pinto conquistou o bronze no lançamento do dardo.

“Essas competições são muito importantes para sempre termos representantes botucatuense disputando, pois além de ser uma competição escolar, é na escola que os alunos pegam gosto pelos esportes e sempre estamos renovando a equipe de atletismo para participação nas principais competições do Estado e do País”, comentou professor de atletismo e treinador da equipe, Mario Vasques.

