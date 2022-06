Atletas de Botucatu se destacam em Campeonato Paulista de Kung Fu

Competição foi realizada neste final de semana em Lençóis Paulista e contou com a participação de mais de 400 atletas

Atletas de todo o estado de São Paulo estiveram em Lençóis Paulista participando do 33º Campeonato Paulista de Kung Fu. A competição promovida pela FPKF (Federação Paulista de Kung Fu) aconteceu entre este sábado (18) e o domingo (19) com a participação de mais de 400 lutadores.

A competição foi disputada em cinco diferentes modalidades que, além dos combates corpo a corpo, contemplam exibições de formas e movimentos do Kung Fu: Sanda, Shuai Jiao, Wushu Tradicional, Wushu Moderno e Wushu Interno.

12 atletas de Kung Fu Tradicional da Academia Shaolin de Kung Fu de Botucatu fizeram bonito no evento. As competições consistem em apresentações onde os atletas são avaliados por seus movimentos, e são organizadas por categorias de idade e estilo, com mãos livres ou com uso de armas.

Destaques da academia foram as atletas Sarah Setznagl (adulto) e Nicole Damasio (infantil), com duas medalhas de ouro cada uma.

Ao todo foram conquistadas 6 medalhas, sendo 4 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Os medalhistas estão classificados para a Seleção Estadual de Kung Fu, e aptos a serem selecionados para representar o estado no 32º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, que acontecerá em outubro, em Goiânia – GO.

Veja os resultados

Nicole Garcia Damasio

1° lugar em Mãos Shaolin infantil

1° lugar em Armas Duplas infantil

Sarah Setznagl

1° lugar em Outras Mãos adulto

1° lugar em Espada adulto

Thereza Cristina Braun Zanette

2° lugar em Outras Mãos master

4° lugar em Armas Longas master

Gael Martins Acerra

3° lugar em Mãos Shaolin infantil

5° lugar em Combinado de Armas infantil

Pedro Henrique dos Santos Silva

4° lugar em Mãos Shaolin juvenil

4° lugar em Mãos Louva-a-Deus juvenil

Alice Ambrozi Almeida

4° lugar em Mãos Shaolin infantil

4° lugar em Bastão infantil

Fernando de Oliveira Pucinelli

4° lugar Mãos Louva-a-Deus master

5° lugar em Armas Longas master

Lorenzo Saviani Antognolli

5° lugar em Combinado de Armas infantil

8° lugar em Mãos Shaolin infantil

Isabella Fischer Rubira

6° lugar em Mãos Shaolin adulto

6° lugar em Armas Curtas adulto

Gustavo Ribeiro de Oliveira

6° lugar em Mãos Shaolin adulto

15° lugar em Facão adulto

Geovane James de Lima

9° lugar em Mãos Shaolin adulto

Vitor Stringuetta de Camargo

13° lugar em Mãos Shaolin juvenil

Compartilhe esta notícia