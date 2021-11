Atletas de Botucatu fazem bonito no Meeting Paralímpico Loterias Caixa

Depois de um período sem competições devido à Pandemia, os atletas paralímpicos de Botucatu tiveram a oportunidade de participar do Meeting Paralímpico, que aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de novembro no Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo.

Os atletas Júlio Antônio e Daniela Altino, que continuaram os treinos mesmo durante a Pandemia, estavam ansiosos em participar de alguma competição, e trouxeram resultados positivos e tiveram o apoio do portal Acontece Botucatu.

Júlio que é deficiente físico, compete na classe T54, conquistou ouro nas provas de 1500m e 5000m.

Já Daniela que é deficiente visual da classe T11, correu com seu guia Mário Vasques, conquistou prata nas provas de 100m e 200m.

Com o Ranking brasieliro atualizado após essa competição, nossos atletas estão entre os 6 melhores colocados do Brasil em suas classes e categorias. Daniela é 6ª colocada no geral nos 100m e 200m e Júlio 6º colocado nos 1500m e 4 colocado nos 5000m.

“Esses resultados nos deixaram muito felizes, tendo em vista toda dificuldade enfrentada durante a pandemia e motivados a melhorar ainda mais”, disse a professora responsável, Merielen Fogaça.

