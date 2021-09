Atletas botucatuenses se destacam no Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu

Mais uma vez Botucatu provou que tem tradição e força dentro do tatame. No último fim de semana, atletas da Associação Bethel/Miquinho Jiu-Jitsu, apoiados pela Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, conquistaram 8 medalhas no Campeonato Paulista 2021, organizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ), em Osasco, no último fim de semana.

Os atletas Fernando Motta, Márcio Vieira e Renan César Goiás conquistaram a medalha de ouro na competição. Destaque para Goiás, que desde os 11 anos de idade participa das escolinhas da Secretaria de Esportes, e atualmente aos 19, venceu em sua estreia na categoria Faixa Azul Adulto.

Rafael Girotto ganhou a medalha de prata na competição, e os atletas Jessé Theodoro, José Wilklinson, Ângelo Amaral e Pedro Souza garantiram a 3ª colocação em suas categorias.

“Comemoramos os resultados e essa parceria entre o Projeto Bethel e a Prefeitura que tem proporcionado oportunidades no esporte as crianças e jovens da Cidade. Vamos continuar neste ritmo de trabalho e conquistas, se Deus quiser”, afirmou Anderson Banana, treinador da equipe botucatuense.