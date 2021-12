Atletas botucatuenses do Centro Hípico Monte Olimpo se destacam em importante competição de hipismo

No último sábado, 04, ocorreu a última etapa do Campeonato de Salto realizada pela Associação Brasileira de Hipismo Rural (ABHIR) na cidade de Tietê/SP. Ao final de mais uma disputadíssima etapa os Botucatuenses alcançaram excelentes resultados.

Na categoria escola (0,40m) Gabriel Fernandes Teixeira ficou em 5º montando Bily the Kid. Na categoria estreante (0,60m) Rafaela Fernandes Teixeira ficou em sétimo lugar montando Isis Joter, Mayara Bertoloni ficou com o 4º lugar montando Evita e Kamilly Keller ficou na primeira colocação montando Isis Joter e na 6° colocação com Estima.

Na categoria aspirante (0,80m) Liz Aria ficou em 2º lugar montando Estima e Julia Nardi ficou na quarta colocação montando Chiquita Bacana. Na categoria Nível II (1m) Thaliani ficou na 6° colocação montando Afrodite do Olimpo. Alice Bertani fez sua estreia em competições na categoria escola com uma linda pista com Bily the kid.

Com esses resultados os botucatuenses encerraram o ano com grandes conquistas.

Modalidade: Salto (hipismo clássico)

– Gabriel Fernandes Teixeira (seis anos de idade) foi o campeão na categoria escola (0,40m)

– Rafaela Fernandes Teixeira foi a campeã na categoria escola (0,60m)

– Kamilly Keller ficou na terceira posição na categoria escola (0,60m)

– Thaliani de Souza foi campeã na categoria cavalos novos (0,90)

Modalidade: Hipismo Rural

– Rafaela Fernandes Teixeira foi a campeã na categoria escola (0,40m)

– Gabriel Fernandes Teixeira ficou na terceira posição na categoria cavaleiros do futuro

Todos os atletas treinam na Hípica Monte Olimpo em Botucatu e já pensam nos campeonatos 2022. A professora Ingrid Wirtz ressaltou a importância dos treinos, do comprometimento dos alunos e do tratamento adequado dos animais.

“A partir do dia 18 os animais entram em férias para descanso e retornam os treinos dia 10/01 com foco nos campeonatos que prometem muito no próximo ano. Agradecemos nossos incríveis parceiros Botupharma, Rações Vale e Mirone Marcas e Patentes”, diz comunicado da equipe.

Compartilhe esta notícia