Atletas botucatuenses conseguem índices para maior competição nacional de atletismo

Os atletas Paulo Ricardo Ramal e Lucas Henrique Bernardo de Oliveira, da equipe de Atletismo de Botucatu, conseguiram classificação para a principal competição nacional da modalidade, o Troféu Brasil de Atletismo 2020, que será realizado em Porto Alegre entre os dias 07 e 10 de maio. O evento será próximo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e contará com atletas que representarão o Brasil na competição internacional.

Os índices classificatórios foram conquistados no Troféu Bandeirantes, realizado em Botucatu no segundo semestre de 2019. Paulo Ramal conquistou o índice com o tempo de 10 segundos e 60 centésimos na prova dos 100m rasos; Lucas Henrique fez a mesma prova em 10 segundos e 65 centésimos e ambos terminaram entre os 30 melhores atletas do país no ranking nacional da modalidade.

A equipe botucatuense, que se federou em 2019, também conta com um projeto de iniciação, realizado por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida, do Instituto Suman e dos professores Mario Augusto Vasques e Marcelo Diarcadia Mariano Cezar.

“Após os Jogos Regionais e o sucesso da nossa equipe de atletismo, vimos o crescimento do projeto e do número de adeptos. Isso faz com que promessas do atletismo surjam para nossa Cidade. Este é um dos vários e importantes legados dos investimentos que temos feito no esporte botucatuense”, afirma o Secretário Municipal de Esportes, Geraldo Pupo.

Os jovens Daniel Ciryaco, finalista no Campeonato Brasileiro de Atletismo sub-18 de 2019 na prova de salto em altura, e Joás Santos, especialista nos 400m rasos e 400m com barreiras, são exemplos dessa nova geração do atletismo botucatuense. Os dois estão próximos do índice para o Troféu Brasil de Atletismo e também devem compor o revezamento 4×100 metros da equipe de Botucatu na principal competição nacional.