Atletas botucatuenses conquistam medalhas em competição de atletismo

No último final de semana, foi realizada em São Bernardo do Campo (SP) a 1ª Etapa da Copa Paulista de Meio-Fundo e Fundo. O campeonato contou com a participação de equipes botucatuenses.

Destaque para os atletas Cristian Henrique Augusto, primeiro colocado nos dois mil metros; Kayke Romero, segundo colocado nos dois mil metros e Murilo Henrique Baldi, segundo colocado nos três mil metros.

As equipes de atletismo de Botucatu são formadas por atletas do Projeto Futuro da Cuesta, do Instituto Suman, instituição conveniada com a Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida. O Projeto é coordenado pelo professor Marcelo Diarcardia, e os professores Mário Vasques, Silmara Izidoro, com a colaboração do estagiário Nathan Bonfim, treinam a equipe.

Segundo o treinador da equipe, Mario Vasques: “O Atletismo de Botucatu está com o calendário cheio de competições nas diversas provas da modalidade. Nossos atletas estão treinando muito para estarem preparados para participar das principais provas do atletismo 2022 e representar muito bem o município nas competições da Secretaria de Esporte do Estado”, comentou.

Neste final de semana, os atletas do Projeto irão competir na cidade de São Paulo e novamente em São Bernardo do Campo (SP).

Mais informações:

Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Félix Diniz, 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio de Esportes)

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: 3815-152





