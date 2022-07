Atleta botucatuense vence campeonato de levantamento de peso e quebra recorde brasileiro na categoria Terra

Gislaine Dias, atual Tetra Campeã Brasileira, conseguiu levantar 242 quilos no levantamento Terra, maior peso do evento.

Botucatu mais uma vez foi destaque em um campeonato de levantamento de peso. Os atletas Moises Macena, Fernando Innocenti e Gislaine Dias conquistaram medalhas importantes no Campeonato Brasileiro de Powerlifting, Levantamento Terra e Supino Federação GPC Brasil, realizado em Praia Grande, litoral paulista.



A competição contou com a participação de 230 atletas que se classificaram nas disputas estaduais.



Na modalidade Supino raw, Fernando Innocenti foi Vice Campeão com a marca de 202,5 quilos e Moises Macena foi 3° lugar, com a marca de 170 quilos. Já a atleta Gislaine Dias Campeã, atual Tetra Campeã Brasileira, alcançou a incrível marca de 242 quilos no Levantamento Terra, estabelecendo um novo recorde geral Brasileiro e maior peso do evento.



Com a conquista, Gislaine quebrou seu próprio recorde e manteve o título de mulher mais forte do Brasil.



Os três botucatuenses participarão do Panamericano, que este ano será no Brasil, em setembro. A equipe de levantamento de peso tem apoio da Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

