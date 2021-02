Atleta Botucatuense se destaca na primeira prova do ano da Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural – ABHIR

Nos dias 20 e 21 deste mês a cidade de Rio Claro recebeu a primeira etapa do campeonato de salto e de hipismo rural. A botucatuense Rafaela Fernandes Teixeira, atleta da Hípica Monte Olimpo, ficou com a quarta colocação na prova de salto, categoria estreantes e subiu no lugar mais alto do pódio ao conquistar o primeiro lugar na prova de hipismo rural, categoria escola.

Também participaram dessa etapa Liz Ária, que fez sua primeira participação em provas oficiais, o mascote Gabriel Teixeira e os professores Tiago Puelker e Ingrid Wirtz. A Hípica Monte Olimpo, tradicional no hipismo clássico, agora com grandes resultados no hipismo rural. “Todos os atletas continuam firmes nos treinos aguardando a definição da próxima etapa”, diz comunicado.