Atleta botucatuense é prata nos Jogos Escolares Brasileiros 2021

A atleta Raquel de Souza Pinto, aluna da Escola Estadual “Dom Lúcio de Antunes” conquistou a medalha de prata nos Jogos Escolares Brasileiros 2021. A competição foi realizada no último final de semana, no Parque Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro.

Raquel, que conseguiu o acesso à competição após se destacar no Campeonato Paulista de Atletismo Sub-16 e na Seletiva Estadual, realizadas em São Bernardo do Campo, conseguiu repetir o bom desempenho no lançamento do dardo e ficou novamente no 2º lugar. A atleta é aluna do Projeto Futuro da Cuesta, do Instituto Suman, instituição conveniada com a Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

“A Raquel é mais uma prova do belo trabalho que é desempenhado em nossa Cidade no esporte de base. É aluna da nossa escolinha de atletismo e mais uma vez destaca o nome de Botucatu no atletismo. Parabenizo a Raquel e toda a nossa equipe do atletismo”, afirmou Geraldo Pupo, Secretário Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEB`s) 2021 são a maior competição escolar do Brasil e reúne milhares de estudantes-atletas de todo o país em 17 modalidades.

Entre os objetivos dos Jogos Escolares Brasileiros estão o fomento da prática do esporte escolar com fins educativos, a identificação de talentos esportivos nas escolas; a contribuição para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte; e a garantia do conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidade de acesso à prática do esporte escolar.