Atleta botucatuense é campeão brasileiro de Jiu-Jitsu

Mais um atleta apoiado pela Prefeitura de Botucatu levou o nome da Cidade ao lugar mais alto do pódio em uma competição esportiva de âmbito nacional. O lutador de jiu-jitsu Anderson Silva “Banana” conquistou no último fim de semana (16, 17 e 18 de julho) o título de campeão brasileiro em competição organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), em Embu das Artes, São Paulo.

O atleta que já acumula dezenas de títulos regionais e estaduais, e uma medalha de bronze no Open Internacional da modalidade, ganhou o ouro pela categoria Faixa Preta peso Médio (até 82,3 Kg), ao vencer o faixa preta Claudiney Elias, da equipe Godoi G13, de Indaiatuba, SP, e na sequência o faixa preta Henrique Patrick, da equipe Gracie Barra, de Belo Horizonte, MG.

Além de atleta e multicampeão, Anderson Banana é também professor da modalidade oferecida gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, através da instituição conveniada Projeto Bethel.

“É sempre uma honra representar Botucatu nas competições, e trazer essa experiência e filosofia do esporte para as crianças das escolinhas da Cidade. Botucatu é um celeiro de grandes atletas e por muito tempo figurará nas maiores competições de jiu-jitsu do país”, afirmou Anderson.

Outro representante botucatuense na competição foi o atleta Renan Goiás, que disputou a categoria faixa Azul peso Pena. Renan chegou a fazer uma das melhores lutas do evento, mas não avançou às fases finais e terminou a competição sem medalha.