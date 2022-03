Atleta botucatuense Daniel Ciryaco conquista índice para Troféu Brasil de Decatlo

O atleta Daniel Ciryaco, representando o Instituto Suman/ Incas Botucatu, conquistou o índice necessário para participar do Troféu Brasil de Atletismo na prova do Decatlo (10 provas). A conquista aconteceu no início de março na Copa Paulista de Provas Combinadas, no Centro Olímpico de Pesquisa, em São Paulo

O Troféu Brasil, principal competição de clubes da América do Sul, será realizado entre os dias 23 e 26 de junho, no Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro (RJ).

Nos dias 9 e 10 de abril, Daniel Ciryaco participa da Copa Brasil de Provas Combinadas na cidade de Bragança Paulista (SP).

Daniel Ciryaco iniciou sua carreira nas escolinhas de atletismo do Projeto Futuro da Cuesta em 2018. Atualmente, mora e treina no Centro de Excelência do Estado de São Paulo e conta com o apoio do Município de Botucatu para competições da Federação e Confederação Brasileira de atletismo.

Ciryaco representa Botucatu por meio do Instituto Suman/ Incas Botucatu, instituição conveniada com a Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Félix Diniz, 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio de Esportes)

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: 3815-1525

