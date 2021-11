Arena Cross realiza Super Final no Pavilhão do Anhembi em São Paulo

Tradicional campeonato off-road do país, o Arena Cross realiza a Super Final da 23ª edição nos dias 27 e 28 de novembro, no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo (SP). A decisão da temporada será internacional, já que a prova receberá mais quatro pilotos de fora do país, além dos que disputam a competição. Com rodada dupla, o evento terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e também pelas redes sociais Facebook e YouTube do evento.

Além da grande estrutura e cenografia que proporcionam um verdadeiro show, a Super Final do Arena Cross 2021 contará com uma pista criada e construída pelo inglês Justin Barclay, responsável há muitos anos pelos circuitos do Campeonato Mundial de Motocross. Ele também foi o responsável pelo traçado do GP do Brasil do Mundial de Motocross, realizado no Beto Carrero, em Penha (SC), eleito a melhor etapa em 2012 e 2013.

O Arena Cross reúne pilotos nacionais e estrangeiros, divididos em quatro categorias: Pró (acima de 16 anos e motos até 450cc), AX2 (de 14 a 23 anos e motos até 250cc), 65cc (de 7 a 12 anos) e 50cc (de 5 a 9 anos). O evento também terá um show de freestyle motocross com a equipe do piloto Fred Kyrillos.

A Super Final do Arena Cross estará aberta ao público, de acordo com todas os protocolos de saúde determinados pelo estado e município de São Paulo. Entre os espaços disponíveis aos fãs estão a arquibancada geral e a torcida vip premium, com buffet exclusivo, lounge vip e visitação a área de box em horário determinado. Haverá praça de alimentação, estandes de patrocinadores e parceiros, sessões de autógrafos, distribuição de brindes e muitas novidades.

“É sempre uma grande responsabilidade realizar um evento na capital São Paulo, principalmente no Pavilhão do Anhembi, local de grandes feiras e espetáculos nacionais e internacionais. Estamos muito animados com essa Super Final, que integra a retomada da participação do público e fãs em competições esportivas na cidade. Vamos seguir todas as normas de segurança e prevenção à Covid-19 estabelecidas pelas autoridades. Esperamos que tudo seja um grande sucesso”, ressalta Carlinhos Romagnolli, diretor geral do Arena Cross.

Campeonato 2021

Após a etapa de Caraguatatuba (SP), realizada em setembro, a liderança da categoria Pró está com o venezuelano Anthony Rodriguez, da KTM, com 37 pontos, seguido do brasileiro Hector Assunção, com 34, e do equatoriano Jetro Salazar, com 32 pontos, ambos da equipe Honda Racing. Na AX2, o líder é Pepê Bueno, da Yamaha, com 20 pontos. Kevyn de Pinho e Heitor Matos venceram a primeira corrida na 65cc e 50cc, respectivamente.

O Arena Cross 2021 tem patrocínio da Honda, Pro Honda, Monster Energy e copatrocínio da KTM. O evento conta com a parceria da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME). O apoio é da revista Pró Moto, revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e Linem (Liga Nacional de Esportes a Motor).

Serviço:

Arena Cross 2021 – Super Final

Data: 27 e 28 de novembro (sábado e domingo)

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – Setor Norte Indoor

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1.451 – São Paulo (SP)

Ingressos: Vendas a partir de 4 de novembro. Informações serão divulgadas em breve

Programação:

Sábado (27/11)

13h – Abertura dos portões

16h30 – Treinos classificatórios

19h – Abertura do evento

19h30 – Início das provas

22h30 – Encerramento

Domingo (28/11)

9h – Abertura dos portões

9h30 – Warm-up

11h – Abertura do evento

11h30 – Início das provas

15h30 – Encerramento