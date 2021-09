Arena Cross 2021 começa no próximo sábado (25) e promete disputas eletrizantes

Temporada do Arena Cross começa com pilotos nacionais e estrangeiros

Vai começar mais uma temporada do Arena Cross, tradicional competição do motociclismo nacional, em Caraguatatuba (SP). A pista montada no estacionamento do Serramar Shopping receberá neste sábado (25/9) os pilotos das principais equipes do país, além de competidores estrangeiros para corridas emocionantes. A prova terá transmissão ao vivo pelo SporTV, a partir das 21h.

O campeonato, que está na 23ª edição, conta com quatro categorias: Pró (acima de 16 anos e motos até 450cc), AX2 (de 14 a 23 anos e motos até 250cc), 65cc (de 7 a 12 anos) e 50cc (de 5 a 9 anos). A pista é um circuito de 450 metros, com obstáculos como saltos, sequência de costelas e curvas fechadas, que proporcionam um grande espetáculo para quem assiste, com grande estrutura e cenografia.

Na temporada 2021, o evento terá competidores das principais equipes de fábrica, como Honda Racing, Yamaha Monster Energy Geração, Pro Tork KTM Racing Team, HQT Racing (Kawasaki), Honda Circuit FK Racing, Husqvarna Power Husky/Goldentyre etc. Entre eles, pilotos de diversos países, como Portugal, Equador, Venezuela, além de brasileiros com experiência em provas internacionais.

Atual campeão da Pró, a principal categoria, o português Paulo Alberto, da Yamaha Monster Energy Geração, tem no currículo cinco títulos do Arena Cross. Foi o primeiro campeonato que ele venceu quando chegou ao Brasil em 2013. “As expectativas são boas para mais uma temporada. Tive uma lesão recente e tenho me recuperado o máximo possível. Estou pronto para mais uma disputa e manter o número um. Vamos com tudo nessa primeira etapa em busca do máximo de pontos possíveis”, destaca o piloto de 31 anos.

Mas para defender o título, Paulo Alberto terá pela frente fortes adversários com o brasileiro Hector Assunção, da Honda Racing, campeão de 2019; seu companheiro de time, o equatoriano Jetro Salazar, além dos venezuelanos Anthony Rodriguez, Pro Tork KTM Racing Team; Humberto “Machito” Martin, da Husqvarna Power Husky/Goldentyre, e o também brasileiro Gustavo Pessoa, da Honda Circuit FK Racing.

“Tenho treinado forte para o campeonato há duas semanas. No ano passado, a competição foi realizada em etapa única e eu vinha de uma lesão. Não estava 100%. Mesmo assim, consegui ser competitivo. Acabei perdendo o número um, mas agora vou com tudo para recuperá-lo”, diz Hector Assunção, 29 anos, outro piloto que é pentacampeão do Arena Cross.

Pela AX2, a prova também promete ser acirrada. Leonardo Souza e Henrique Henicka, da Honda Racing; Pepê Bueno e Thallys Nathan, da Yamaha Monster Energy Monster Geração, e Fred Spagnol, da Pro Tork KTM Racing Team são alguns nomes de destaque. “Estou animado com mais uma temporada do Arena Cross, competição que é sempre muito disputada. Treinei bastante nos últimos dias e estou preparado para buscar esse título”, ressalta Leonardo Souza.

A primeira etapa do Arena Cross 2021 seguirá todas as normas de combate ao Covid-19, determinadas pelo estado e pela Prefeitura de Caraguatatuba. A presença do público será permitida mediante ao uso obrigatório de máscaras; arquibancadas com assentos marcados e distanciamento social; medição de temperatura na entrada do evento e uso de álcool gel.

O Arena Cross 2021 tem patrocínio da Honda, Pro Honda, Monster Energy e copatrocínio da KTM. O apoio é da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Serramar Shopping, revista Pró Moto, revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e Linem (Liga Nacional de Esportes a Motor).

Calendário Arena Cross 2021*

1ª etapa – 25 de setembro – Caraguatatuba (SP)

2ª etapa – 16 de outubro – Jundiaí (SP)

3ª etapa – 27 e 28 de novembro – São Paulo (SP) – Pavilhão Anhembi

*Programação e calendário estão sujeitos a alteração

Fonte e fotos: Assessoria