Árbitro botucatuense apitará jogos da Copa São Paulo a partir desta sexta-feira, 03

A Copa São Paulo de Futebol Junior, tida como a maior vitrine do Futebol Brasileiro, começa nesta quarta-feira, 02, e terminará apenas no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

No total serão 127 equipes atrás do cobiçado título. Botucatu não tem time disputando, também não será sede do torneio, mas mesmo assim terá representante.

O árbitro Rafael Emílio Acerra mais uma vez atuará em jogos importantes da Copinha. O trabalho do botucatuense mais uma vez deverá ser intenso, com partidas de times importantes.

Ele apitará logo de cara o jogo envolvendo um dos grandes clubes do torneio. Nesta sexta-feira, 03, o Botafogo (RJ) encara o Visão Celeste (RN) no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, com o botucatuense sendo o árbitro principal.

Na segunda Rodada, dia 06, ele atuará como o Quarto Árbitro, responsável pela parte disciplinar fora das 4 linhas no jogo XV Jaú x Serra (ES), no Estádio Zezinho Magalhães. No mesmo dia ele atuará no jogo Guarani x Vitória, no mesmo local.

Rafael Acerra já é experiente na Copinha. Atualmente ele é árbitro da Federação Paulista, atuando em diversos campeonatos da entidade.

Para ele, apitar na maior vitrine do futebol brasileiro é sempre uma grande responsabilidade. O árbitro ainda deve aparecer em mais partidas no torneio.

“É um campeonato muito importante, com times de todo o Brasil e revela vários craques do futebol. Então a responsabilidade é muito grande, pois os garotos estão buscando espaço, buscando seus sonhos”, disse Acerra ao Acontece Botucatu.

Rafael Acerra é árbitro de futebol há 14 anos. Ele entrou em 2006 na Federação Paulista, quando realizou o curso profissional de árbitros. Em 2009 começou a apitar jogos, percorrendo desde então todas as regiões do estado em diversos jogos e campeonatos.