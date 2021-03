Após título da Copa do Brasil, Palmeiras define cronograma para começo da temporada 2021

O Palmeiras está começando a se preparar unicamente para os desafios da temporada 2021, uma vez que encerrou todos os compromisso de 2020. Lembrando o calendário esportivo nacional foi duramente impactado pela paralisação no primeiro semestre de 2020, como noticiou o portal iGaming Brazil: “Com Previsão de Volta para Início de Agosto, Brasileirão Deve Agitar Casas de Apostas”.

Com a conquista da “Tríplice Coroa” (Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista), o Verdão registrou o seu ano mais vitorioso desde 1993, quando conseguiu faturar Paulista, o Brasileiro e o Torneio Rio-São Paulo. A temporada passada também foi a que o time mais vezes atuou neste século, com 79 partidas, sendo 65 jogos apenas nos últimos sete meses.

Para dar conta da alta demanda do calendário 2021, com as disputas de Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a comissão técnica organizou uma programação de descanso escalonada para o elenco nas próximas semanas.

Os jogadores serão separados em três grupos, sendo que dois deles terão folgas de dez dias em diferentes momentos. Sendo assim, a comissão técnica oferece também a oportunidade de dar mais tempo em campo aos jovens atletas, que estão fazendo parte do grupo 3 e seguirão representando o Palmeiras nos compromissos nesse período. Lucas Lima, em contrapartida, dispensou essa folga para seguir a disposição para a disputa das partidas oficiais.

Todo o cronograma foi planejado para que os jogadores voltem a tempo para se preparar adequadamente para a Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia-ARG, cujo confronto de ida está marcado para o dia 7 de abril, na Argentina, e a partida de volta está agendada para 14 do mesmo mês, no Allianz Parque.

Segundo os palpites esportivos, como do site referência em projeções Esportes Online, o Palmeiras chega com grande favoritismo para enfrentar o atual campeão da Sul-Americana. O Verdão conseguiu recuperar todos os seus jogadores na reta final da temporada 2020, o elenco está muito bem está entrosado e ainda pode ganhar reforços pontuais.

Os dois confrontos internacionais também devem levar milhares de apaixonados por futebol a dar os seus pitacos nas plataformas de apostas online, como a PIN-UP, que oferece uma grande variedade de modalidades esportivas para apostar de maneira simples e divertida, como basquete, tênis, vôlei, artes marciais mistas, futebol, entre outras.