Após escapar da queda no Brasileirão patrocinado pela Tempobet, Ceará recontrata Enderson Moreira

O começo de ano do Ceará foi bastante tumultuado com a demissão de Argel Fucks com poucas semanas de trabalho e o retorno de Enderson Moreira após a demissão em outubro de 2019. Na época, o clube ainda estava lutando para escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Mas, vale salientar que a diretoria do Ceará não se limitou a apostar apenas no treinador Enderson Moreira. O clube foi ao mercado com a intenção de contratar jogadores com experiência e currículos vitoriosos para fortalecer o elenco. Por isso, o goleiro Fernando Prass e o atacante Rafael Sobis chegaram como candidatos a líderes do grupo.

A tendência se confirmou e a dupla foi elogiada publicamente pelo comandante após uma vitória em cima do Atlético-CE pelo Campeonato Estadual. Com o triunfo, o Ceará se consolidou no topo da tabela e se aproximou ainda mais da classificação para as semifinais. Além disso, Sobis foi decisivo ao anotar o gol da vitória.

Na entrevista coletiva, Enderson fez questão de classificar os atletas como “fora de série” e não unicamente pelo fator técnico. De acordo com o treinador, Sobis e Fernando Prass contam com uma parte mental vencedora e serão determinantes para transmitir e desenvolver essa mentalidade forte em todo o elenco.

Meta do Ceará para 2020

É importante lembrar que o Ceará conseguiu o acesso para a elite do futebol nacional em 2017 e está indo para a sua terceira temporada seguida na Série A. No entanto, o clube almeja uma campanha um pouco mais tranquila em 2020 do que a registrada no ano passado, quando terminou logo acima da zona de rebaixamento.

O Ceará finalizou o Brasileiro 2019 na 16ª colocação com 39 pontos, apenas três pontos a frente do rebaixado Cruzeiro. Já a nova caminhada do Ceará no Brasileirão vai começar diante do Sport, fora de casa, no dia 3 de maio.