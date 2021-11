APCV – Vôlei10 de Botucatu realiza Festival de Voleibol Solidário

A Associação Polo Cuesta de Voleibol realizou no último sábado dia 31 de outubro, o Festival Solidário de Voleibol, no Ginásio Heróis do Araguaia, para crianças nascidas em 2006, 2007, 2008 e 2009. A associação comemora 15 anos, atuando nos aspectos sociais e desportivos das crianças e jovens de Botucatu e acredita no esporte como ferramenta de transformação social e edificação da cidadania.

O evento, realizado como o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, teve como objetivo principal a Integração dos polos: E.M.E.F José Antônio Sartori, Projeto Crescer Criança Feliz, Estádio Municipal José Roberto Pilan e Programa Adolescer – Instituto Floravida.

Os atletas das categorias maiores participaram como auxiliares e mentores durante o Festival, participaram de mais de 50 atendidos, que receberam lanche e suco, fornecido pela Diretoria da Associação. Após o término das atividades para os menores foi realizado um jogo entre as equipes Sub-23, APCV – P.M. de Botucatu contra a Equipe Adulta o Botucatu Vôlei ambas da Associação Polo Cuesta de Voleibol que foram formadas para representar a Cidade de Botucatu.

No encerramento das atividades foram entregues para o Programa Adolescer, que é vinculado ao Instituto Floravida, mais de 100kg de alimentos divididos em 10 Kits com alimentos, que foram arrecadados na seletiva solidária de formação da Equipe Adulta Botucatu Vôlei e doação de parceiros do Projeto.