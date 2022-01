Aos 81 anos, Pelé é diagnosticado com câncer generalizado pelo corpo

O Rei Pelé retornou nessa quinta-feira (20/1) ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para seguir na quimioterapia, após a retirada de um tumor no cólon, que aconteceu em setembro.

Segundo informações da ESPN, o ex-jogador passou alguns dias no hospital para fazer um estadiamento. O processo serve para confirmar a localização exata e determinar a extensão do câncer no corpo, verificando se a doença se espalhou mais ou não.

No momento, Pelé tem um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão, de acordo com reportagem da ESPN. Por conta da situação frágil, ele segue sendo monitorado de perto.

Vale lembrar que o tumor no cólon do ex-jogador foi identificado em setembro do ano passado. Na época, ele chegou a ficar um mês internado por conta de uma cirurgia para a remoção deste tumor. Em dezembro, o Rei voltou à UTI para seguir o tratamento no intestino e teve alta após alguns dias.

Fonte: Metrópole e Contigo

