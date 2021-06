Andrea Pirlo é demitido e Massimiliano Allegri já está pronto para substituí-lo

O clube de Turim está perto de anunciar o retorno de Massimiliano Allegri como seu treinador principal para substituir Pirlo – de acordo com informações na Itália – com a expectativa de que o jogador de 53 anos assine ainda esta semana.

O Pirlo substituiu Maurizio Sarri em agosto do ano passado e conduziu a Juve à Coppa Italia e Suppercoppa Italiana, mas terminou em quarto lugar na Serie A, perdendo pela primeira vez em 10 anos o título de campeão italiano para a Inter de Milão, que conquistou uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com a chegada de um novo treinador, a Juventus traz novas perspectivas aos torcedores do clube e fãs do futebol.

O técnico Andrea Pirlo, de 42 anos, que ganhou sete grandes honras para a Juventus como jogador de 2011 a 2015, dirigiu a equipe sub-23 do clube antes de assumir o papel de treinador principal da equipe principal em 2020. A Juventus chegou ao último dia da temporada enfrentando a perspectiva de não se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2011/12.

