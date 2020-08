Academias e profissionais do esporte de Botucatu e região podem se inscrever em programa do Sebrae-SP

Capacitações online começam no dia 7 de agosto; inscrições são gratuitas

As academias e os profissionais liberais da área de educação física podem contar com a ajuda do Sebrae-SP, em parceria com o CREF4/SP, para buscar soluções para o enfrentamento da crise e retomada segura das atividades. Estão abertas as inscrições gratuitas para o Programa “Preparando academias para o novo normal”, que será realizado entre os dias 7 e 28 de agosto, com encontros online semanais, das 12h às 14h.

A ação é voltada para proprietários de academias, personal trainner, estúdio de dança, academias de crossfit, karatê, kung fu e profissionais de educação física e promoção da saúde. Estão abertas 100 vagas para o programa.

Estão programados quatro encontros online coletivos para orientações e indicações de ferramentas sobre tendências do setor, protocolos sanitários para a retomada, finanças e marketing digital.

Será uma oportunidade para os empreendedores trocarem experiências e tirarem todas as dúvidas com os especialistas do Sebrae. Além dos encontros coletivos, os participantes poderão receber uma consultoria individual para tratar de assuntos específicos do próprio negócio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://bit.ly/RetomadaAcademias

Programação

7 de agosto: Tendências do setor de academias e atividades físicas

14 de agosto: Protocolos Sanitários para retomada

21 de agosto: Finanças – Controles financeiros (Controle de Caixa, DRE, Calculando custo/preço e crédito)

28 de agosto: Marketing Digital – Dicas práticas e ferramentas para o dia a dia do novo normal

+ Consultorias individuais com especialistas do Sebrae-SP