Abertura dos Jogos Infantis Plínio Paganini será nesta sexta-feira, 09

Competição reúne cerca de 1,6 mil alunos de 25 escolas municipais e particulares de Botucatu.

A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza no período de 09 de setembro a 12 de outubro, a 62ª edição dos Jogos Infantis “Plínio Paganini”, com a participação de cerca de 1,6 mil alunos de 25 escolas municipais e particulares.

A abertura ocorrerá nesta sexta-feira, 09, às 19h30 no Ginásio Municipal Doutor Mário Covas Junior, com o desfile das delegações e acendimento da pira olímpica. A EMEFI Escritor Hernani Donato foi bicampeã geral dos jogos em 2019, última edição do evento antes da Pandemia de Covid-19.

Os Jogos Infantis Plínio Paganini são organizados pela Coordenadoria de Práticas Esportivas da Secretaria de Educação e participam alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 8 e 11 anos, nas modalidades de futsal, queimada, tênis de mesa e atletismo (masculino e feminino), xadrez, damas e cabo de guerra (misto).

Escolas participantes:

1 Américo Virgínio dos Santos 2 Angelino de Oliveira 3 Antenor Serra 4 Cardoso de Almeida 5 Dirce Aparecida Sartori Silveira 6 Elza Judith Carmelo Torres 7 Francisco Guedelha 8 Francisco Marins 9 Hernani Donato 10 Jesumina Dal Farra 11 João Maria de Araújo Junior 12 Jonas Alves de Araújo 13 José Antonio Sartori 14 Colégio La Salle 15 Leonor Bicudo Vizzenzotto 16 Liceu Anglo 17 Luiz Carlos Aranha Pacheco 18 Martinho Nogueira 19 Mozart Moraes 20 Nair Amaral 21 Obra Madre Marina 22 Paulo Guimarães 23 Rafael de Moura Campos 24 Colégio Santa Marcelina 25 Therezinha Secco

