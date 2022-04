Abertura do Campeonato Suíço da AAB terá presença de ex-jogadores profissionais

A abertura oficial do Campeonato de Futebol Suíço “Zé Varolli”, da Associação Atlética Botucatuense, acontece nesta quarta-feira, 20 de abril, às 20h00, no campo suíço da AAB, com o jogo amistoso entre a seleção dos sócios e ex jogadores profissionais que atuaram por diversas equipes no Brasil e exterior.

Estão confirmados, pelo menos 7 jogadores que passaram pelo futebol profissional e como a maioria teve atuação pelo Palmeiras, a equipe vestirá a camisa do verdão nessa partida amistosa. Jogadores como o goleiro Sérgio, Claudecir, Adãozinho e Gil Baiano estarão presentes, além do Guinei, ex – Corinthians, Kelly, ex Athlético Paranaense e Adhemar, o canhão do ABC, com passagem marcante pelo São Caetano. Atletas palmeirenses da cidade, foram convidados para integrar a equipe nessa partida, o técnico será o Miltinho Zanquetta.

Em um combinado entre as equipes, a AAB, será escalada pela comissão organizadora também com jogadores acima de 50 anos de idade.

Antes, haverá uma partida com os familiares e amigos do nosso homenageado, Zé Varoli. Essa partida terá início às 19h00.

O presidente do Clube, Carlos Eduardo Deléo, destacou a importância do evento. “Estamos comemorando 104 anos da nossa querida Veterana, e além de outras diversas ações que programamos para o nosso aniversário, teremos essa grandiosa partida, dando início ao nosso tradicional campeonato. Quero agradecer a todos pelo empenho, inclusive ao Tomasini, Miltinho e a todos os jogadores, pelo carinho com o nosso Clube, agradeceu.

O campeonato começa oficialmente na segunda-feira, dia 25 de abril, com início das partidas nas faixas A/B, C e D. Nesse ano foi montado experimentalmente a “faixa E”, com jogadores que atuam na faixa D e que estão com idade de 60 anos ou mais.

Ao todo, foram 300 associados inscritos para o campeonato, ressaltando a força do Clube na cidade e região em eventos esportivos.

“Quero desejar uma boa sorte a todas as equipes e agradecer aos nossos patrocinadores por acreditar na qualidade da competição e no incentivo ao esporte e lazer”, finalizou o presidente, Carlos Eduardo Deléo.

As comemorações terão continuidade no dia 21 de abril, data de aniversário do Clube, onde estão programadas diversas ações esportivas em todas as categorias, como, basquete, vôlei, ginástica rítmica, tênis, beach tennis, futsal, futebol, entre outras. Para as crianças, haverá brinquedos, pinturas no rosto, pipoca e algodão doce.

AAB – NOVOS TEMPOS

