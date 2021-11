Abertas inscrições de vagas remanescentes para Corrida 165 Anos Luz Botucatu

Estão abertas e seguem até o dia 10 de novembro as inscrições para as vagas remanescentes da Corrida 165 Anos Luz Botucatu. A Corrida, que é realizada em Botucatu desde 2011, foi interrompida em 2020 devido à pandemia de Covid-19, mas permaneceu com a denominação Corrida 165 Anos Luz. Ela será realizada no dia 21 de novembro, domingo, com largada às 8 horas, na Avenida Dom Lúcio, em frente à Pinacoteca Fórum das Artes.

O percurso da prova terá 5,1 quilômetros e passará pelas Avenidas Dom Lúcio e Pedretti Neto, ruas do bairro Cecap, até retornar a frente da Pinacoteca. Neste ano a prova ocorrerá período da manhã, horário definido após consulta popular.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.runnerbrasil.com.br . O atleta ganhará um kit com camiseta, número de inscrição, medalha e chip, que fará a contagem de tempo.

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida. O regulamento, link para inscrição e mapa do percurso está disponível no site: www.runnerbrasil.com.br.

Interdições

O Semutran informa que o trânsito e o transporte coletivo serão desviados no trajeto durante o período da prova 6h30 às 9 horas, conforme abaixo:

Sentido Centro-Cemitério: serão desviados na Av. Santana para a Rua Sete de Setembro em seguida para a Rua Dr. Costa Leite até a Rua Manoel Fernandes Cardoso na qual serão desviados para a Rua Rodrigues do Lago e retornarão ao fluxo na Rua Carlino de Oliveira para a Av. Prof. José Pedretti Neto.

Sentido Cemitério-Centro: Na Av. Prof. José Pedretti Neto serão desviados pela Rua Joaquim Lira Brandão para a Rua General Telles, onde seguirão até retornar para a Avenida Santana pela Rua Sete de Setembro.

Mais informações

Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Felix Diniz 1585 – Vila Auxiliadora

Telefone (14) 3811-1525