AAB realiza Festival Comida de Boteco e sorteio dos times no torneio ‘Copa do Mundo Faculdade Galileu’

A Associação Atlética Botucatuense realiza no dia 9 de setembro, uma sexta-feira, a partir das 20h, a tradicional “Comida de Boteco AAB”. Não fique fora dessa noite maravilhosa!

Além de um cardápio com muita variedade e qualidade, no evento também será realizado o sorteio das seleções que disputarão o torneio Copa do Mundo Galileu de Futebol Suíço e a apresentação dos uniformes. O sorteio também contará com transmissão ao vivo pelo Facebook do Clube.

A festa terá um cardápio com muita variedade e qualidade. Você poderá se servor à vontade em nosso buffet, que terá diversas opções de petiscos quentes e frios. A bebida não está inclusa no convite, diz comunicado do clube.

E ainda: música ao vivo com a banda, “Vintage Sound Trio”.

Não perca!

Convites Limitados! – Garanta já o seu na secretaria da AAB.

Valor: R$40,00.

Reserva de mesa: R$240,00 (6 pessoas).

Informações: (14)3882-1866.

Proibido entrada de menores.

A competição tem o patrocínio master da FACULDADE GALILEU e conta com o apoio de diversas empresas nas seleções, sendo elas:

Churrascaria Tabajara, M Brokers Negócios Imobiliários, Nova Imagem, Dante Automóveis, Água Doce Cachaçaria, Casa de Carnes Rosli, LTM Chicotes, Casa das Antenas, Belco, Botica Oficinal, Caçula Net Provedor, HS Consórcio, ASU, Duarte Hotel Bofete, Pardi Veículos, Help Home Cuesta, Óptica Fernando Trevizo, Amigos do Mirinho, Rei do Carvão, Melo Piscinas, Ferraz Construção Civil, Los Los Sorvetes, Pizza Frita Semião, AF Volantes, Bar e Mercearia General e Clau’s Sports.

Sinta o clima da Copa do Mundo bem de perto!

“Copa do Mundo Galileu de Futebol Suíço da AAB”.

Compartilhe esta notícia